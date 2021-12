L’émission «Hondelatte raconte» sera adaptée à la télévision

Depuis 2016, le journaliste officie sur Europe 1 avec son émission « Hondelatte raconte », diffusé chaque après-midi. L’émission revient sur des faits divers marquants, construit autour d’un récit avec un certain suspens et un habillage sonore qui marque d’autant plus les esprits. Avec ses 9,6 millions de téléchargements, l’émission est un franc succès. Ainsi, Canal+, qui souhaite l’adapter en émission télévisée ne prend pas beaucoup de risques.

Des technologies innovantes

« Ce sera une transposition télé de l’émission d’Europe 1. Avec un plateau dédié et une technologie tout à fait innovante, jamais utilisée à ce jour en France. Je n’en dis pas plus » déclare Christophe Hondelatte, sachant là encore, travailler le suspens. « Le principe est simple : un récit face caméra par un narrateur plus comédien qu’il n’a jamais été. Mais ça ne ressemblera pas à ce que faisait Alain Decaux en son temps, à savoir un type face caméra devant une table avec une carafe d’eau et un verre. Il s’agit là d’une vraie mise en scène » assure-t-il. Pour le moment, aucune date n’a été avancée.