Charlène, la terrible absence

Assis en pyjama blanc sur un confortable pouf, entourés de ballons multicolores dans le décor cosy des appartements privés du palais princier, ils ont un petit sourire émerveillé devant le beau gâteau en forme de chiffre 7 installé à leur intention. Ce 10 décembre, le petit prince et la petite princesse fêtent en effet leur septième anniversaire. Pourtant, cette photo dégage aussi un parfum de mélancolie. Maman est absente, on le sait. Quant à Papa, c’est sans doute vers lui que se porte le regard de son fils… Mais pourquoi diable alors le prince Albert ne figure-t-il pas, lui aussi, sur la photo ? L’ambiance est très différente, en tout cas, de celle du précédent anniversaire des bambins, un moment partagé en décembre 2020 par Charlène elle-même sur son compte Instagram. On y découvrait alors les gestes tendres d’une famille visiblement très complice. Un an plus tard, c’est par le même canal que la nouvelle photo est diffusée, accompagnée de ce message : « Joyeux anniversaire mes bébés. Merci Dieu de m’avoir bénie avec des enfants si merveilleux.