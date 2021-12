Un grand espoir de la gastronomie française décède tragiquement à 20 ans

Le décès de ce fils de restaurateur, originaire de Quimper, a bouleversé le monde de la gastronomie, et tous les chefs qui ont côtoyé Thomas Nédélec.

Devenu l’un des meilleurs apprentis de France en octobre 2019, Thomas Nédélec a perdu la vie lundi à Bordeaux suite à un accident de la route dans les Landes. Le jeune homme, tout juste âgé de 20 ans, avait déjà marqué le milieu de la gastronomie française et travaillait d’ailleurs dans un restaurant triplement étoilé depuis plusieurs mois, rapporte Le Parisien. Il avait également effectué un stage dans les cuisines de l’Élysée.

« Depuis ton stage à l’Élysée ou tu étais venu achever ta formation et préparer avec une grande motivation ton concours de meilleur Apprenti de France que tu as obtenu brillamment, tu ne manquais pas de nous donner de tes nouvelles. J’apprends ce soir, ton départ, bien trop jeune. Tu avais un bel avenir devant toi, ta passion et ton travail étaient déjà connus de tous. », écrit notamment le Meilleur Ouvrier de France Guillaume Gomez.