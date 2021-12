Un supermarché allemand obligé de fermer pendant 1h30 à cause d’une araignée

Par peur d’avoir affaire à une araignée dangereuse, les responsables du magasin ont préféré appeler la police, un expert en araignée ainsi qu’un exterminateur et un employé d’un service de sauvetage d’animaux pour rattraper l’arachnide.

Une araignée a semé la panique dans un supermarché de la banlieue nord de Stuttgart, rapporte l’agence de presse DPA. Alors qu’un employé déballait une caisse de bananes dans les rayons du magasin, la petite bête a bondi hors de la boîte et s’est échappée.

Durant une heure et demie, le supermarché a fermé ses portes, le temps que les équipes trouvent l’araignée. Finalement, elle a été découverte dans un coin du magasin et la petite bête s’est avérée être totalement inoffensive, car c’était une araignée crabe. Plus de peur que de mal !