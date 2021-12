VW Taigo: un SUV citadin pas si compact

Dès le début de l’année prochaine, le catalogue VW comptera un SUV de plus. Basé sur la plateforme de la Polo, il est plus grand, mieux équipé et affiche des origines exotiques…

Les SUV n’en finissent pas d’envahir nos routes ! Plus aucun segment n’y échappe désormais. Volkswagen ne fait évidemment pas exception. Voici donc le nouveau venu baptisé Taigo. Il repose sur la plateforme MQB-A0 qui sert de base aux « petits » véhicules du groupe VW. Chez Volkswagen, il s’agit de la Polo, du T-Cross et du T-Roc. Le Taigo vient s’insérer entre les deux SUV… avec une carrosserie inédite. En effet, il présente une ligne de toit fuyante (hauteur rabotée de 3 cm par rapport au T-Cross). C’est donc un SUV coupé, unique dans ce segment. Il est aussi beaucoup plus long qu’une Polo (+20 cm), qu’un T-Cross (+15) et même que le T-Roc (+3). À l’intérieur, le tableau de bord ressemble assez à ce qui se fait sur les Polo et T-Cross, sauf qu’ici, plus de compteurs analogiques, l’ensemble est désormais digital.