Tir mortel d’Alec Baldwin: le père d’Halyna Hutchins sort du silence et accuse l’acteur

Le père ajoute que pour que la balle soit partie, la gâchette a dû être appuyée : « Il est évident pour moi que Baldwin a tiré et c’est très compliqué pour moi de comprendre pourquoi il ne peut pas être désigné en partie responsable de la mort de ma fille ».

Alec Baldwin se dit « ni coupable, ni responsable »

Alec Baldwin s’est plusieurs fois défendu d’avoir appuyé sur la gâchette au début du mois de décembre lors d’une interview accordée sur la chaîne ABC. L’enquête a très rapidement mis en avant qu’une balle réelle était présente dans le barillet de l’arme alors qu’elle n’aurait dû contenir que des balles fictives. Le responsable du tournage et l’armurière ont été mis en cause très rapidement pour ne pas avoir été assez rigoureux. Il a aussi été question du manque d’expérience de l’armurière et le passé chaotique du responsable du tournage.