Appel au boycott d’Orelsan: 13.000 personnes ont signé la pétition (vidéos)

Le nouveau scandale touchant Orelsan vient d’un terme utilisé dans son tube « L’odeur de l’essence », tiré de son nouvel album « Civilisation ». Il y utilise « mongol » et ça pose des problèmes importants à certains, annonce nos confrères du Parisien. « On prend des mongols, leur donne des armes/Appelle ça justice, s’étonne des drames », écrit Orelsan. « Depuis qu’les mongols sont dev’nus des experts/Entourés d’mongols, l’Empire mongol/On fait les mongols pour plaire aux mongols. »

« Comme vous le savez, le terme mongol définit l’identité culturelle et nationale de tout un peuple. Ce nom qui devrait être neutre comme les adjectifs français, anglais, juif, inuit et bien d’autres, est malheureusement encore et toujours en usage en français, connoté d’idiot », regrette l’association Routes nomades dans sa pétition, cité par Le Parisien.

La pétition a déjà récolté plus de 13.000 signatures. L’association demande à Orelsan de présenter ses excuses et aux diffuseurs de le déprogrammer ses concerts et festivals.