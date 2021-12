La YouTubeuse française MavaChou est décédée à l’âge de 27 ans

Ce mercredi 22 décembre, la France perdu l’une des mamans vlogueuses les plus en connues. MavaChou, Maëva de son prénom, a été retrouvée morte à son domicile, annonce le Huffington Post. La jeune femme, maman de quatre enfants habitait dans le Grand-Est.

Elle s’est fait connaître en 2015 lorsqu’elle a commencé à partager des vidéos de sa vie sur les réseaux sociaux. Son quotidien y était dépeint et elle avait pris l’habitude de montrer aux internautes les différents produits et objets qu’elle recevait. Avec sa famille, elle a également participé à l’émission de NT1 « On a échangé nos mamans ».