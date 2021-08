Jeremstar explique avoir échappé à la mort (vidéo)

Dans une vidéo de près de 15 minutes, le célèbre youtubeur est revenu sur un événement qui a bien failli très mal tourner pour lui. Alors qu’il était en vacances à Banyuls-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales, Jeremstar a chuté d’une falaise lors d’une randonnée. Les sapeurs-pompiers sont intervenus.

Pour Jeremstar, l’incident a été traumatisant et il explique à sa communauté avoir « failli mourir », « vécu un drame » et se dit « miraculé ». Il explique dans sa vidéo comment s’est déroulée cette dangereuse journée. Le youtubeur, en balade avec des amis, s’est rapproché du bord d’une falaise pour mieux observer les plages en contrebas. L’homme a glissé et est tombé. Il raconte notamment comment l’intervention a duré presque deux heures « à 15m au-dessus du vide ». « Tout est allé extrêmement vite. C’était un terrain extrêmement glissant qui s’effritait. J’ai chuté, j’ai glissé » explique-t-il. « Je suis passé près de la mort » ajoute-t-il aussi.