Kate Middleton subjugue le public avec ses talents de pianiste (vidéo)

Kate Middleton s’est révélée envoûtante et surprenante hier soir lors du grand concert de Noël. L’événement était diffusé vendredi soir à la télévision britannique. Pour la première fois, les Britanniques ont pu découvrir le talent caché de Kate Middleton. Assise derrière son piano, la duchesse de Cambridge a accompagné le chanteur Tom Walker durant l’une de ses chansons, « For Those Who Can’t Be Here », une chanson de Noël « qui parle pour beaucoup cette année » selon le chanteur.

Tom Walker s’est confié par après sur cette prestation du duo : « C’est sans aucun doute l’expérience d’une vie. Je trouve qu’elle a absolument parfaitement géré sa performance, ce n’est pas facile de s’installer derrière un piano avec un tas de musiciens avec qui vous n’avez jamais joué, et d’être filmé en direct par des caméras. Mais elle a été parfaite » a-t-il déclaré. Le chanteur, visiblement sous le charme n’a pas manqué de complimenter l’épouse du prince William : « Adorable, aimante et chaleureuse. (…) Elle a pris le temps de remercier tout le monde personnellement pour cette occasion de jouer ensemble. C’était un moment où il a fallu se pincer pour réaliser que c’était vrai, d’être dans un endroit si magnifique et chanter à côté de la duchesse avec mon groupe et un orchestre. Je n’oublierai jamais ça ».