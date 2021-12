Décès de MavaChou : la jeune femme avait porté plainte le jour de sa mort

Maëva Czajczynski portait plainte contre son ex-compagnon pour harcèlement moral et provocation au suicide pour la cinquième fois.

Le décès de la youtubeuse « MavaChou », Maëva Czajczynski de son vrai nom, bouleverse le réseau social. Selon La Voix du Nord, la mère de famille de 32 ans était harcelée depuis des années depuis des années.

Selon ce qu’indique Sudinfo et Vosges Matin, son ex-mari dont-elle était séparée depuis 2020, la harcelait depuis plusieurs mois avec d’autres personnes qui ont en partie supprimé leur compte depuis. Elle avait d’ailleurs porté plainte à 5 reprises avec son nouveau compagnon à ce sujet. La dernière plainte avait été déposée le jour de son décès, le 23 décembre dernier. « Je crois que ce décès doit faire réagir tout le monde. Que ce soit le législateur, les parquetiers, les avocats et surtout les internautes. Il faut arrêter de penser qu’on est invincible derrière son écran », affirmait dimanche leur avocat, Me Stéphane Giuranna.