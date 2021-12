Inde: un chien se fait capturer par un léopard en ville (vidéo)

Sur les images publiées sur les réseaux sociaux, une scène terrifiante se devine ensuite. Le léopard se saisit en effet du chien et l’emporte entre ses crocs. On imagine malheureusement la fin tragique du canidé victime du prédateur. En Inde, ces accidents ne sont pas rares.

Les images capturées par une caméra de vidéosurveillance ont de quoi glacer le sang. Dans un quartier résidentiel de Chhatarpur, en Inde, un chien se promenait tranquillement dans la propriété de ses maîtres. Jusqu’au moment où un léopard apparaît. On peut voir le félin sauter au-dessus du portail de la maison, pour attaquer l’animal de compagnie, rapporte le Parisien.

La population des léopards ayant augmenté de 60 % entre 2014 et 2018, selon le média français, ces félins se glissent de plus en plus souvent dans les villes, qui empiètent sur leur lieu de vie. Les chiens deviennent alors les proies idéales pour eux.