Quels cadeaux ont reçu les enfants de Kate Middleton et du prince William pour Noël

Le 25 décembre rime avec cadeaux et la famille royale britannique n’a pas échappé à la tradition. C’est dans leur résidence de Anmer Hall, loin de la Reine et du reste de la famille royale, que Kate Middleton, le prince William et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, ont célébré Noël. Un proche du couple relate dans le US Weekly comment la fête s’est déroulée et quels cadeaux ont été déposées sous le sapin par le Père Noël.

Levés aux aurores

Le jour de Noël a démarré très tôt. Les enfants, impatients de découvrir ce qu’il se cachait sous le sapin, se sont levés à 5 heures du matin. Le prince George aurait reçu des talkies-walkies, une lampe torche et une tente de camping. La princesse Charlotte aurait obtenu une caméra et le petit dernier, Louis, 3 ans, aurait quant à lui reçu une aire de jeu car il adore passer du temps à l’extérieur. D’autres présents se sont glissés sous le sapin, comme des jeux de société et des livres.