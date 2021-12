Kate et William dévoilent une photo de famille inédite

Le duc et la duchesse de Cambridge savent comment faire pour attirer les regards de façon positive sur leur famille. Ce vendredi, le couple anglais a partagé une photo de la famille sur les réseaux sociaux.

On y voit Kate et William, entourés de leurs trois enfants : Georges, Charlotte et Louis. Et il est impossible de ne pas remarquer à quel point la fratrie se ressemble. Le petit Louis, dernier enfant de la famille a d’ailleurs bien grandi !