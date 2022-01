Complètement fan des JO, ce Chinois a dépensé des milliers d’euros pour obtenir un tas de souvenirs (vidéo)

En attendant, il se rend fréquemment vers le saint des saints : le grand stade olympique de Pékin, mieux connu sous son surnom de « Nid d’oiseau ». Son regard s’illumine lorsqu’il raconte y avoir assisté de l’extérieur à une répétition générale. « Le stade est magnifiquement éclairé, ce sera 1.000 fois plus beau que lors des Jeux de 2008 », assure-t-il.

Cette fois, Zhang Wenquan n’a pas été retenu pour figurer parmi les volontaires qui vont participer à l’organisation des JO-2022. Mais il compte bien obtenir de précieux tickets qui lui permettront d’assister aux cérémonies d’ouverture et de clôture, ainsi qu’à sa discipline favorite : le patinage artistique.

D’autres sont massifs, comme cette mascotte géante de l’édition 2008. Zhang Wenquan raconte qu’il a passé une heure et demie à la traîner dans les rues étroites de son quartier du vieux Pékin pour pouvoir la rapporter chez lui.

Quatorze ans plus tard, il estime qu’il a dû dépenser plus de 400.000 yuans (55.000 euros) pour se procurer quelque 5.000 souvenirs des différents JO. Certains sont coûteux. Le joyau de sa collection : une torche des Jeux d’hiver de 2002 à Salt Lake City (États-Unis), qu’il s’est offerte pour 1.900 dollars (1.680 euros).

L’homme a déjà le regard tourné vers les prochains Jeux d’été, en 2024 à Paris, et espère se rendre en France pour l’occasion. « Je veux absolument récupérer la torche et la mascotte de Paris-2024. Elles ne sont pas encore sorties, mais je me tiens prêt ».