«Ninja Warrior»: une jeune Belge impressionne sur TF1

Étudiante en kinésithérapie, la jeune Arlonaise Marie Colot a découvert « Ninja Warrior ». Sélectionnée pour le jeu de TF1, elle a impressionné Christophe Beaugrand et Denis Brogniart vendredi soir. Et pour cause, celle qui a été plusieurs fois championne de Belgique d’escalade a terminé meilleure femme de la soirée.

Malheureusement, malgré les nombreux encouragements du public, de ses proches, des autres candidats et de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand, Marie Colot a chuté lors du deuxième obstacle de ce dernier parcours.

Avec un parcours de qualification impressionnant, où elle a réussi à franchir le fameux mur au-dessus duquel se situe le buzzeur, Marie Colot a également remporté les Battles de la Tour d’Acier. Face à Élodie, coach sportive de 37 ans, la jeune Belge a à nouveau fait la différece dans ce duel entre les deux meilleures femmes de l’épisode. Elle a donc rejoint la demi-finale, où elle était opposée au candidat le plus célèbre de « Ninja Warrior », Jean Tezenas du Montcel, six fois finalistes du jeu.

Mais les deux présentateurs n’ont pas tari d’éloges à son sujet. « C’est incroyable ce que Marie a réussi à faire ce soir ! Elle n’a que 19 ans, et elle est allée plus loin que bon nombre de nos candidats », a commenté Christophe Beaugrand, qui s’était émerveillé devant l’agilité et la force de Marie durant la soirée. « C’est prodigieux ce qu’elle est en train de faire », l’a-t-on entendu dire. « Quelle aisance sur ce parcours », a renchéri Denis Brogniart, qui a bien usé de sa voix durant la soirée pour encourager la jeune Belge, ravie et fière de son expérience.