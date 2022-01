Une pluie de poissons s’abat sur le Texas (vidéos)

« It’s raining fish, hallelujah it’s raining fish » Au Texas, ce ne sont pas des hommes qui tombent du ciel, comme le chante Geri Halliwell, mais bien… des poissons ! Ces derniers jours, les habitants de la ville texane de Texarkana ont en effet eu la surprise de découvrir des centaines de poissons échoués dans leur jardin, sur les routes, les trottoirs, dans des prairies, etc. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, les Texans ont partagé en masse des photos et vidéos de cette scène intrigante.