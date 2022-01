Les Enfoirés dévoilent leur dernier hymne intitulé «Il y aura toujours un rendez-vous» (vidéo)

Depuis sa création en 1985 par Coluche, les Restos du cœur viennent en aide aux personnes dans le besoin. Pour récolter des fonds, la troupe des Enfoirés se retrouve également chaque année pour un spectacle grandiose, grâce au soutien de nombreux artistes. Si des concerts avec public étaient initialement prévus au Zénith de Montpellier prochainement, ceux-ci ont finalement été annulés à cause de la pandémie de coronavirus. Le spectacle sera donc une nouvelle fois enregistré à huis clos et diffusé au mois de mars, rappelle Télé Loisirs.

Malgré cette annonce, la troupe vient de dévoiler son dernier hymne, histoire de mettre du baume au cœur. Intitulé « Il y aura toujours un rendez-vous », celui-ci est clairement d’actualité. Le titre a été composé cette année par Jacques Veneruso. Les photos du clip quant à elles sont à attribuer à l’astronaute français Thomas Pesquet. Si on distingue les voix d’habitués tels que Patrick Fiori, Jenifer, Zazie, Kendji et autres, selon Télé Loisirs, deux nouvelles chanteuses ont participé à ce morceau. Il s’agirait de Camélia Jordana et Anne Sila.