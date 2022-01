Ary Abittan absent de la promotion de «Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu?»

Une absence remarquée directement par les internautes. « Il manque le meilleur », « Et Ary, vous l’avez déjà oublié ? », « Notre Ary est où ? », lit-on dans de nombreux commentaires. « Bizarre de ne pas voir Ary dessus ! Et la présomption d’innocence ? », s’interroge également un internaute, en référence aux accusations qui pèsent sur l’acteur.

Ary Abittan prié de ne pas participer à la promo du film

Mis en examen début novembre, Ary Abittan est en effet accusé de viol par une jeune femme. D’après la plainte de la victime présumée, l’acteur lui aurait imposé « un acte sexuel dégradant et non consenti », décrit comme « des relations sexuelles non conventionnelles entre homme et femme ».