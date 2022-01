Propriété des Bogdanoff, ce château tombe en ruines (photos)

Nés à Saint-Lary dans le Gers, en France, Igor et Grichka Bogdanoff possédait un château dans la région. Mais maintenant que les deux célèbres frères sont décédés, qui va hériter du château d’Eslignac, décrépi et en ruines ?

Aujourd’hui, le demi-frère d’Igor et Grichka Bogdanoff, François Davant, réside seul dans la grande demeure. « Les derniers travaux importants à Eslignac remontent au début des années 90. Les tempêtes ont fait bouger la charpente et gravement fragilisé la toiture », confiait ce dernier à La Dépêche en 2014. Par exemple, l’eau ruisselle dans les escaliers lorsqu’il pleut.

Durant plusieurs années, Igor et Grichka y sont venus régulièrement. Mais au fil des années, le manque d’entretien et de rénovation a causé beaucoup de dégâts à la bâtisse, qui aujourd’hui tombe en ruine. Finalement, Grichka puis Igor ont cessé de revenir au château. Mais les jumeaux ont toujours refusé de vendre cette propriété, malgré plusieurs offres, dont encore trois en 2021. D’après nos confrères français, quatre millions d’euros étaient nécessaires pour restaurer complètement le château d’Eslignac.

Construite en 1032, la demeure rectangulaire comporte un donjon et une tour circulaire, et a été achetée par la grand-mère des Bogdanoff, explique La Dépêche. Les jumeaux y ont donc passé toute leur jeunesse, puis en 1986, ils ont décidé de racheter le château, pour environ 280.000 euros.

La question qui se pose maintenant est de savoir qui héritera du domaine décrépi d’Eslignac, plus vieux château gascon du Gers encore debout. L’association de Sauvegarde du patrimoine gascon, qui avait proposé 800.000 euros à Igor et Grichka quelques mois avant leur mort, a désormais renoncé à l’acheter. Reste à savoir qui des onze héritiers des jumeaux – leurs cinq frères et sœurs et les six enfants d’Igor – souhaitera acquérir cette propriété presque à l’abandon.