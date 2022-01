Harry et Meghan «sous pression» de la part de Netflix et Spotify La couple de Sussex n’a toujours pas honoré ses engagements auprès des deux géants du streaming. Une situation qui commence à agacer mais surtout inquiéter.

Isopix

Par la rédaction Publié le 16/01/2022 à 14:41 Temps de lecture: 3 min

Le départ tonitruant du prince Harry et de Meghan de la famille royale a été suivi de nombreux contrats juteux signés par le couple avec des grandes plateformes à savoir Netflix et Spotify. Pourtant, Netflix serait en train de faire monter la pression sur le prince Harry et Meghan pour enfin avoir du contenu, près d’un an après avoir signé les contrats. Le journal Express UK a révélé samedi 15 janvier que le contrat établi en avril dernier entre le couple de Sussex et Netflix n’avait toujours pas été honoré. Au contraire, la plateforme commence à s’inquiéter de ne pas voir de contenu arriver, spécifiquement conçu pour la plateforme américaine. Un expert de la famille royale a notamment déclaré : « Cela les met sous pression, non seulement pour produire, mais également pour s’assurer qu’ils produisent face à un large public, et que leur contrat leur permet d’accéder à la deuxième phase ». Ainsi, Netflix aurait demandé au couple « des preuves qu’ils sont bien à la tâche ».

Le prince Harry s’était engagé auprès de Netflix pour réaliser un documentaire sur les Invictus Games, une compétition qu’il a créé en l’honneur des vétérans de guerre. Cependant, alors qu’un an plus tard, rien n’a été livré, le duc de Sussex a aussi signé un autre contrat avec Google pour promouvoir des voyages durables grâce à un partenariat entre son entreprise Travalyst et le géant du Web. Beaucoup de projets en cours donc. Spotify s’inquiète aussi Ce n’est pas le seul géant du streaming à s’inquiéter de la lenteur du développement des projets. La plateforme Spotify a aussi signé un contrat de 21 millions d’euros avec le couple pour la réalisation de plusieurs podcasts. Pour le moment, seulement un premier épisode spécial pour les fêtes a été diffusé sur la plateforme en décembre 2020 et plus rien depuis un an. De la même façon, Spotify aurait mis le couple sous pression et leur serait même venu en aide pour les aider à avancer. En décembre dernier, certaines sources assuraient que le couple était sur le point de remplir ses obligations.