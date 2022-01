Décès de MavaChou: son compagnon revient sur leur dernière conversation (vidéo)

Une dernière conversation par téléphone

En se remémorant ces derniers mois, Romain se souvient de la dernière phrase que lui a dite sa compagne au téléphone : « Elle venait de me dire qu’elle était fatiguée. Donc je lui ai proposé d’aller se reposer. Je lui ai dit de ne pas se faire de souci, que j’allais m’occuper des enfants et qu’elle nous rejoindrait quand elle se réveillerait, quand elle se serait reposée. Elle m’a répondu : « Oui, je vais aller fermer les yeux ». Sur le moment, cette phrase n’avait pas le sens qu’elle peut avoir aujourd’hui » explique-t-il.

En finissant sont travail son compagnon explique avoir tenté de la recontacter avant de la trouver chez elle : « Après ce dernier échange téléphonique avec elle, je rentre du travail entre 17h30 et 18h00 et, à ce moment-là, je décide d’appeler Maëva pour avoir des nouvelles, savoir si elle a pu se reposer » se souvient-il et ajoute avoir senti une « sorte d’angoisse » monter en lui. Il a alors décidé de se rendre au domicile de Maëva Frossard. « Malheureusement, quand je suis arrivé, derrière la baie vitrée, j’ai vu et compris ce qui se passait. J’ai immédiatement prévenu les secours, j’ai dû ouvrir la baie vitrée à coups d’épaule et j’ai tenté une réanimation, qui n’a malheureusement servi à rien. Je me tenais debout. Je tremblais, j’étais en état de choc » explique-t-il visiblement très ému.