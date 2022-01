La suite de «Sex and the City» sera disponible sur TF1

Agréable surprise pour les fans de « Sex and the City ». La série américaine, dont une nouvelle saison vient d’être diffusée aux États-Unis sera disponible en France prochainement, révèle Le Parisien. Et pour les téléspectateurs belges, c’est une très bonne nouvelle car c’est sur TF1 qu’on pourra suivre les histoires de Carrie, Charlotte et Miranda.

« And Just Like That » mettra en avant la vie des héroïnes en plein cœur de la cinquantaine. Même si cette saison est déjà disponible sur Salto, c’est prochainement qu’elle sera diffusée pour tous. La date n’est pas encore connue mais les droits ont bel et bien été achetés.