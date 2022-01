Adele contrainte d’annuler ses concerts à Las Vegas (Vidéo)

« Je suis vraiment désolée mais mon spectacle n’est pas prêt », a déclaré Adele sur Instagram la nuit dernière. La chanteuse anglaise devait débuter une résidence à Las Vegas pour le spectacle « Weekends with Adele » ce week-end mais il n’en sera rien.

C’est au bord des larmes que les internautes ont retrouvé la chanteuse de la nuit de jeudi à vendredi. Complètement épuisée, elle explique avoir passé les dernières 48 heures à tenter de trouver une solution pour pouvoir se produire sur scène. « À cause de retards de livraisons et du Covid, ce ne sera pas possible », regrette-t-elle. Belgaimage

Adele explique également que la moitié de son équipe a attrapé le Covid, rendant impossible de terminer le spectacle. « Je suis si désolée que ce soit fait en dernière minute », exprime-t-elle. « Je suis désolée pour ceux qui ont fait le déplacement. »