Un présentateur mexicain perd son sang-froid pendant son journal: «Crétins d’antivax!» (vidéo)

La séquence vidéo est rapidement devenue virale au Mexique. À la fin de son journal télévisé sur la chaîne Telediario Guadalajara, le présentateur Leonardo Schwebel s’est emporté dans une rage en abordant le sujet des personnes non-vaccinées et qui refusaient de porter le masque.

Dans la séquence diffusée la semaine dernière sur la chaîne de télévision locale, Leonardo Schwebel s’emporte et lance, avec son masque à la main : « Bande de crétins d’antivaccins ! Arrêtez vos conneries et mettez au moins un foutu masque » et ajoute : « Oui je parle de toi, antivax, tu es un imbécile, mets ton masque ». L’homme devient rouge de colère et se rapproche de plus en plus de la caméra, le masque dans les mains, dont l’un des élastiques a craqué sous l’énervement du présentateur. Pendant une minute il répète qu’il faut porter le masque, se laver les mains, et placer son masque correctemenent sur son visage.