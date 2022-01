La raison symbolique de la présence de la reine Elizabeth à Sandringham

Deux motifs sont liés : ses 70 ans de règne et le décès de son papa, le roi George VI.

À cause de l’augmentation des cas de coronavirus liés au nouveau variant, il a été jugé plus prudent que la reine Elizabeth II évite de multiplier les déplacements et reste principalement au château de Windsor. Mais la souveraine s’est toutefois rendue, en hélicoptère, à Sandringham ce dimanche 23 janvier pour deux raisons symboliques, rapporte BFM TV.

La Reine souhaite célébrer ses 70 ans de règne sur le trône et rendre hommage à son papa, le roi George VI, décédé à Sandringham il y a 70 ans également, puisqu’Elizabeth avait logiquement pris sa succession à son décès. La monarque restera dans le Norfolk jusqu’au 6 février, jour de la mort de son papa.