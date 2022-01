«J’ai fait plus de bien au pays que tous les politiques réunis», Rocco Siffredi candidat aux présidentielles italiennes

Le plus célèbre acteur pornographique européen, voire du monde, a déclaré cette semaine se présenter aux élections présidentielles en Italie. Au départ, cette annonce n’était qu’une blague… Il y a quelques jours, Rocco publiait une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il plaisantait à propos des candidatures politiques : « C’est avec grand plaisir que j’entends la nouvelle que finalement la politique n’est plus la chose ennuyeuse et triste à laquelle nous étions habitués, donc à la lumière des nouvelles ouvertures au monde du Porno, dont, comme vous le savez, je suis un représentant établi, je déclare officiellement ma candidature au rôle de Président de la République. » Toujours sur une note d’humour, l’acteur avait ajouté : « Après tout, il est bien connu que je fais plus de bien au public que tous les politiques réunis. »

A post shared by Rocco Siffredi (@roccosiffredi_official)

Ce qui n’était donc qu’une plaisanterie a rapidement pris des airs d’une candidature officielle… Alors que les politicens n’ont toujours pas élu le prochain président, l’acteur a décidé d’aller de l’avant et en voici l’explication : « Vous êtes fous, j’ai reçu avec grand plaisir vos nombreux messages, vous m’avez écrit par milliers, que dire : INCROYABLE. Merci beaucoup. J’ai donc décidé d’aller de l’avant et de formaliser officiellement ma candidature au rôle de président de la République italienne. Après tout, je le mérite, je me suis cassé le dos pendant 30 ans pour vous divertir, j’ai fait plus de bien à ce pays que n’importe quel autre politicien dans l’histoire. »