Le Prince William pleure une femme qui avait un grand rôle dans sa vie

Claire Tomlinson était l’ancienne capitaine et entraîneuse de l’équipe nationale anglaise de polo. Décédée le 13 janvier 2022, à l’âge de 77 ans, la joueuse fut la première femme à se mesurer à des sportifs de haut niveau masculins et reste à ce jour la plus titrée.

C’est elle qui, à la demande du prince Charles, enseigna la discipline aux deux princes au Beaufort Polo Club. William et Harry avaient tissé des liens très importants avec l’ex-capitaine de l’équipe de polo nationale mais également avec ses fils Luke et Mark, – elle a aussi une fille prénommée Emma –, qui figuraient sur la liste des invités à leurs mariages respectifs en avril 2011, et en mai 2018. « C’était une pionnière, tant sur le plan personnel que sur celui du polo. C’était une femme phénoménale qui a eu un grand impact sur la vie de beaucoup de gens. Un caractère très fort. Elle était dure. Dure avec elle-même. Elle était dure avec les autres et ne tournait pas autour du pot », a déclaré son fils Luke, ancien élève d’Eton comme les princes William et Harry.