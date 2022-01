Iris Mittenaere raconte les anecdotes et les coups bas sur les Miss et les concours

Contactée par le comité d’organisation de Miss Flandre via Facebook alors qu’elle fait des études de chirurgie dentaire, « J’étais ultra focus sur mes études, parce que c’était vraiment mon rêve », explique-t-elle. Lorsqu’on lui propose, elle hésite. Après réflexion et consultation avec son entourage, elle accepte finalement de participer au concours. « Je me dis je le fais pour la blague, c’est cool si je repars avec une écharpe, je vais me marrer, j’aurais une super anecdote. Quand j’aurais des enfants, je ressortirai l’écharpe et ça me fera marrer. J’y vais, je ne pense pas du tout que je vais être Miss France » raconte-t-elle au journaliste. Iris Mittenaere remporte finalement à Bailleul son tout premier concours, le début d’une longue liste.

C’est pour devenir Miss Nord-Pas-de-Calais que la jeune femme se prend vraiment au jeu et fait tout pour obtenir l’écharpe : « J’avais envie d’être Miss Nord-Pas-de-Calais pour une raison simple : j’avais envie de partir à Tahiti, pour le voyage de préparation avec toutes les Miss » raconte la jeune femme en souriant. « Je me suis dit, je ne pourrais peut-être jamais aller à Tahiti de ma vie, moi je n’étais jamais sortie de l’Europe (…) j’ai tout donné pour aller en voyage à Tahiti », explique Iris.

Objectif atteint puisqu’elle remporte l’élection régionale… et même l’élection nationale. En décembre 2015, au Zénith de Lille, Iris Mittenaere devient la nouvelle miss France, et succède à Camille Cerf, elle aussi originaire du Nord. Dans ce cas-ci non plus, elle ne s’attendait pas à remporter le concours… et ne se souvient pas de toute sa soirée : « Moi je m’étais dit, je rentre chez moi après, l’élection est à Lille, j’avais prévu d’aller manger un kebab ». Mais sa vie change du tout-au-tout : « C’est un vrai choc, j’ai plus trop de souvenir de ce moment-là, tout est flou, je ne sais pas où je suis, je me rappelle que je marche et que je ne comprends rien en fait ».

Iris ne s’arrête pas là puisque la prochaine étape arrive déjà, celle de Miss Univers. La couronne a d’ailleurs failli lui échapper, à cause du traducteur. « Pendant mon élection de Miss Univers, je suis sur scène (…) et là mon traducteur se foire complètement et traduit extrêmement mal ce que je suis en train de dire. Je suis en train de lui parler de mes études de médecine et il me parle d’un casting de mannequin », explique-t-elle, disant avoir eu « très très peur ».

Avant de l’emporter, son aventure aussi a été parsemée de coups tordus : « Pour nous en France, Miss Univers, (…) c’est un super titre, mais pour plein d’autres pays c’est un changement de vie radical. Donc les filles donnent absolument tout pour pouvoir partir aux États-Unis, avoir un visa, travailler là-bas », poursuit-elle, évoquant « beaucoup de coup bas ».

