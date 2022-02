Pairi Daiza accueille deux orangs-outans depuis le zoo de Budapest (photos)

Deux nouveaux orangs-outans de Sumatra sont arrivés dans le parc animalier de Pairi Daiza. Les deux femelles, mère et fille se prénomment Julia et Moli et arrivent tout droit du zoo de Budapest.

Ce transfert est réalisé dans le cadre du programme européen de conservation de l’espèce, originaire de la grande île indonésienne de Sumatra, en danger critique d’extinction. Julia, la mère, est née en 2002 au zoo de Munich. Elle a donné naissance à Anna-Hanna, surnommée Moli, à Budapest en 2014. Pairi Daiza accueille déjà huit orangs-outans de Sumatra.