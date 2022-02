Cyril Lignac aborde la mort de sa mère d’un cancer: «On ne s’en remet jamais»

Celui qui a commencé à la télévision dans « Top Chef » il y a 10 ans, a évoqué sa mère, Janine Gazeau, décédée d’un cancer en 2014. Avec pudeur, il a tout de même montré une certaine émotion au moment d’aborder les derniers mois avec elle. « J’ai tout essayé pour qu’on puisse la soigner. (…) J’ai passé les six derniers mois de sa vie avec elle » commence Cyril Lignac. En effet Janine Gazeau a été installée à Paris pour recevoir ses soins. Une période difficile, que Cyril Lignac évoque : « Je ne pouvais pas faire plus que ce que j’ai fait. Mais je remercie la vie, parce que, quand elle a été malade, elle a dit : « Je monte à Paris me faire soigner ». Donc, ce qui est génial dans mon malheur, c’est que j’ai passé les six derniers mois de sa vie avec elle. J’en ai tellement profité, je suis redevenu comme un petit garçon. Je l’appelais en lui disant : « Maman je ne rentre pas manger ce soir ». Elle me répondait : « Mais Cyril, tu es chez toi, tu fais comme tu veux ». J’avais retrouvé ce cocon ».

Après la disparition de sa mère, Cyril Lignac a eu beaucoup de difficulté à faire son deuil. « On a frappé là où ça pouvait faire le plus mal. Et ça, on ne s’en remet jamais, en fait. (…) Alors le temps panse les blessures et il te fait grandir. Je suis passé dans l’âge adulte, en fait. J’étais un gamin avant, et je suis rentré à l’âge adulte » glisse-t-il finalement.

Celui qui est désormais à la tête du concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier » a abordé d’autres facettes de sa vie, notamment le sport et l’équitation. En effet, pour ce chef toujours en mouvement et en « ébullition » comme il le dit lui-même, le sport est son salut pour faire un break. « C’est le seul moment où je pense à rien, le seul moment où je suis bien en faisant du sport. Parce que j’aime le sport, mais quand je cours, je ne vide pas ma tête. Quand je suis à cheval, j’oublie tout. C’est le seul moment où j’oublie tout ».

Finalement, Cyril Lignac a aussi glissé quelques envies pour le futur. À 44 ans, Cyril Lignac réfléchit à fonder une famille. Alors qu’un biopic sur lui devrait sortir en salle cet été, le chef est questionné sur ses priorités pour cette année. Nathalie Levy lui propose trois propositions : « La priorité de 2022 ou 2023, c’est d’ouvrir un nouveau restaurant, de fonder une famille, de fonder une école de cuisine ? Vous avez trois choix » lui demande-t-elle. Le chef lui répond alors : « Je dirais fonder une famille ».