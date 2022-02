Une nouvelle saison de «Mask singer»

Quel bilan dressez-vous de la dernière saison de « Danse avec les stars », avec notamment Jean-Paul Gaultier en tant que juge ?

J’ai beaucoup de chance de présenter cette émission. Je me suis beaucoup amusé. Cela fait partie des plus gros directs de la télé, donc c’est complètement dingue à animer. Il y a toujours plein de choses à gérer pendant le direct et cela me plaît beaucoup. Nous avons eu une belle saison. Le jury et le casting étaient canon. Je n’en tire qu’un bilan positif même si je n’ai pas progressé en danse ! (Rire.)

La prochaine saison de « Mask singer » débarque prochainement. Que pouvez-vous déjà en dire ?