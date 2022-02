Une étudiante fait le buzz en oubliant de fermer sa fenêtre pendant une tempête de neige (vidéo)

On peut sans difficulté imaginer l’état de sa chambre après le passage de la tempête de neige…

À cette jeune Américaine, oui ! Et sa mésaventure fait le buzz sur les réseaux sociaux. Alors qu’une tempête de neige a traversé le nord-est des États-Unis, l’étudiante a oublié de fermer la fenêtre de sa chambre juste avant de quitter la colocation où elle vit non loin de l’Université de Boston, rapporte le Daily Mail.

Laisser sa fenêtre ouverte alors qu’il pleut dehors, on l’a sans doute tous déjà fait. Mais la laisser ouverte alors qu’une tempête de neige est annoncée, cela vous est-il déjà arrivé ?

Les colocataires ont senti un grand courant d’air dans l’appartement, où il commençait à faire vraiment froid. Ils ont d’abord tenté de savoir ce qu’il se passait en contactant l’étudiante (originaire de Californie, et plus habituée aux canicules qu’aux tempêtes de neige sans doute), puis ont décidé d’entrer dans sa chambre. Et là, surprise ! Plusieurs centimètres de neige recouvraient le sol, le lit ou encore le bureau.