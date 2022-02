Nabilla réagit à l’expulsion d’un mannequin non binaire d’un restaurant à Bruxelles : «Mais je rêve là?»

Après s’être fait expulser d’un établissement à cause de sa tenue, Haron, mannequin bruxellois non binaire, a publié une vidéo de la scène sur les réseaux sociaux, s’insurgeant sur la manière dont on l’avait mis à la porte. S’en est suivie une vague de soutien et d’indignation sur les réseaux sociaux. Tant des anonymes que des personnalités ont marqué leur mécontentement en Belgique mais aussi au-delà des frontières. C’est notamment le cas de Nabilla Vergara, choquée par la scène, qui s’est exprimée sur Twitter : « Pardon ? Mais je rêve là ? »

Le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close, a invité Haron et a condamné cette affaire dans un communiqué de presse. Il y rappelle l’importance de faire de Bruxelles une ville accueillante pour chacun : « Bruxelles doit poursuivre son objectif à être une ville où chacun, quelle que soit son orientation, trouve sa place et où aucune discrimination n’est tolérée. L’important n’est pas d’où on vient ou ce que l’on est, mais ce qu’on fait ensemble. »