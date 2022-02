Jackie Chan a porté la flamme olympique le long de la Grande Muraille

L’acteur hongkongais Jackie Chan et des médaillés olympiques chinois se relayaient durant trois jours pour porter la flamme olympique le long d’un parcours qui se terminera lors de la cérémonie d’ouverture le 4 février.

Le relais de la flamme qui ouvrira les Jeux d’hiver du 4 au 20 février est beaucoup plus modeste que le relais planétaire des Jeux d’été 2008 de Pékin, dont le parcours a été modifié en raison du Covid-19.

Plus de 1 000 personnes ont commencé mercredi à se relayer pour porter la flamme à travers les différents sites qui doivent accueillir des compétitions. Le légendaire acteur de kung-fu hongkongais Jackie Chan, qui avait déjà participé au relais en 2008 lors des JO d’été de Pékin, a de nouveau soulevé la torche.

« Je suis très fier de porter la flamme une seconde fois », a indiqué la star du cinéma, évoquant un « sentiment différent » cette fois. La flamme permet d’apporter « au monde l’amour et la paix » et le relais offre l’opportunité que « plus de gens découvrent la culture chinoise grâce à la Grande Muraille », a noté Jackie Chan. Celui-ci est proche du régime chinois, ce qui lui vaut des critiques de la part des défenseurs de la démocratie à Hong Kong.

« Je me suis réveillé à 4 heures du matin. C’est ma quatrième olympiade. Je suis très heureux. J’ai aussi froid », a déclaré Chan aux journalistes après sa course le long du mur.

Sous un soleil hivernal franc mais des températures glaciales, la flamme est arrivée jeudi matin à Badaling, une des sections de la Grande Muraille les plus proches de Pékin. Il a été construit vers 1500 après J.-C., sous la dynastie Ming.