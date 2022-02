Mort de Luca : ses amis prendront la parole lors d’une marche organisée ce samedi

Un choc pour toute sa communauté et bien au-delà. Dans la soirée du 2 février, Luca a voulu défendre sa mère, agressée et étranglée par son ex-compagnon. Il se serait interposé avant que son ancien beau-père le tue. Il était suivi par plus de 1,5 million de personnes sur TikTok. Il se mettait en scène dans des vidéos où il faisait notamment des représentations de breakdance.

Sa famille, ses amis, ses abonnés, personne ne réalise le drame. Cette horrible nouvelle meurtrit l’entourage du jeune garçon. Arthur, son meilleur ami, témoigne auprès de nos confrères de chez RTL Info : « Mon meilleur pote n’est plus là. Il a voulu sauver sa mère. Il m’avait dit qu’il le ferait, qu’il donnerait corps et âme pour qu’elle vive et soit heureuse. Il l’a fait. Mais maintenant, sa maman n’a plus son fils. Je sais qu’elle est cassée. Elle est morte de l’intérieur, et sa petite sœur aussi. »