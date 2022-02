Le plus grand bar de glace du monde se trouve désormais en Inde (vidéo)

Haut de 11,5 mètres et mesurant 13 mètres de diamètre, le « Snowglu » se situant dans la station de ski de Gulmarg, en Inde, est en passe de devenir le plus grand bar de glace au monde. Construit en 64 jours avec de la neige et de l’eau, cet igloo a été imaginé par Syed Waseem Shah. Ouverte depuis le 4 février dernier, l’attraction peut accueillir 40 personnes, réparties sur 10 tables, rapporte 7sur7. Les bancs sont recouverts de peaux de mouton pour le confort.

Le créateur du bar a été inspiré par le concept en Suisse il y a quelques années, « où ils ont de tels hôtels, qui sont également équipés d’installations de couchage ». C’est d’ailleurs en Suisse que le précédent record a été établi en 2016. Celui de Gulmarg est en cours d’homologation.