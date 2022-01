Un nouveau record de vente dans «Affaire conclue»

Caroline Margeridon devrait donc avoir dépensé plus de 21.800 euros, son dernier record personnel dans l’émission, aussi établi durant un prime spécial. Va-t-elle cette fois aller jusqu’à battre le record de vente de l’émission , qui est de 127.000 euros (pour un miroir Line Vautrin de 31cm de diamètre) ?

Et pour l’occasion, il semblerait que Caroline Margeridon a cassé sa tirelire. « Je viens de détrôner mon record d’enchères », écrit l’acheteuse emblématique du programme sur Instagram ce jeudi, parlant d’un « objet exceptionnel », sans en dire plus.

On le découvrira le 25 janvier lors du prime spécial, qui rassemblera notamment François Cases Bardina, Marie du Sordet et les deux Belges Stephane Vanhandenhoven et Aurore Morisse.