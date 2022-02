À saisir: un «job de rêve» à Bruxelles chez Lego

C’est peut-être l’opportunité de réaliser un rêve d’enfant : Lego est à la recherche d’un ou d’une Master Model Builder pour le tout nouveau centre d’expérience de Bruxelles qui ouvrira cet été. Merlin Entertainments, qui possède les marques comme LEGOLAND et Madame Tussauds notamment, est à la recherche de candidats pour guider et aider des enfants à construire avec des briques Lego.

Dans le nouveau centre d’expérience de Bruxelles, le Master Model Builder devra organiser des ateliers au Lego Dicovery Centre. « Tous les jours, un fan de LEGO pourra occuper ses heures de travail comme le font les autres durant leur temps de loisirs », annonce Nicolas Hamilton, manager général de ce centre. De quoi faire rêver, d’autant plus que la compagnie propose un contrat à durée indéterminée pour la personne sélectionnée. Les candidats peuvent postuler en ligne sur ce lien, jusqu’au 28 février 2022, ils doivent avoir 18 ans ou plus et surtout être passionnés de Lego.