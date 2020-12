Avec une performance impressionnante, deux Belges battent un record du monde dans l’émission «Lego Masters» (vidéo)

Et pour son deuxième épisode (diffusé le 29 décembre sur M6), « Lego Masters », présenté en France par Éric Antoine, a été le théâtre d’un record du monde, établi par un duo belge. En effet, Alban et Xavier ont réussi la prouesse de construire un pont en Lego capable de supporter plus de 500 kg.

Le but de leur épreuve était effectivement de construire le pont le plus solide possible, à l’aide des célèbres petites briques de couleur. Après l’avoir réalisé, Alban et Xavier ont donc posé, tour à tour, des poids dessus, jusqu’à atteindre les 500 kg. La construction n’a jamais flanché, et le duo belge aurait sans doute pu la charger encore plus, mais pour des raisons de sécurité, ils ont dû s’arrêter là.