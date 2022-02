Les sublimes images de deux baleines nageant sous deux femmes faisant du paddleboard (vidéo)

Dans une eau cristalline, une baleine et son petit ont été filmés au large d’Espérance, à 700km au sud est de Perth, en Australie.

Ce sont des images magnifiques que rapporte le photographe spécialisé dans la photographie marine, Jaimen Hudson. Dans une vidéo postée sur Youtube, le photographe a filmé deux baleines, la mère et son petit en train de nager dans une eau transparente et peu profonde alors que deux jeunes femmes font du paddleboard.

Les baleines franches australes et les baleines à bosse descendent généralement vers le sud pour se trouver dans des eaux plus chaudes. Les femelles donnent naissance pendant l’hiver et restent isolées avec leur petit pendant plusieurs mois, le temps que leur progéniture grandisse. Elles peuvent faire jusqu’à 17 mètres de long.