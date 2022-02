Stromae: «Je me sentais toujours obligé de passer par la souffrance»

Ses multiples personnages, le rythme, les sonorités, ses débuts, ses collaborations avec des artistes de tous les horizons… Mais surtout ses ressentis, ses émotions, ses partages, ses rencontres. Beaucoup de sujets ont été abordés par Stromae et on l’entend, il le fait avec sourire et sincérité. Résumé de son passage dans le studio de France Inter.

Pour amorcer la rencontre, Augustin Trapenard lui demande : « En construisant ce personnage de Stromae, vous étiez en train de vous perdre ? Vous ne saviez plus qui vous étiez ? » Stromae raconte : « Qui j’étais je ne sais pas mais par contre, je pense que, comme chacun dans nos métiers, je me suis laissé absorber par un métier que j’adore, par une passion. Mais il ne faut pas oublier que ça reste un métier et pour la conception de cet album-ci je travaillais de 9h à 17h et je rentrais chez moi. Avant cela, je me sentais toujours obligé de passer par la souffrance ou de travailler jusqu’à 7h du matin mais je me suis rendu compte que la créativité peut venir aussi de 9h à 17h. »

« Et aujourd’hui, qu’est-ce qui vous rend le plus vivant ? » « Je dirais que là la plus belle chose qui me soit arrivée c’est la vie de mon fils évidemment. C’est la vie. C’est la vie de se dire que « oui ok il y a des interviews, des concerts qui sont supers mais quand on rentre à la maison on doit lui faire à manger ou lui frotter le pet parce qu’il a fait caca » ça nous ramène à des choses essentielles et tant mieux ».

Augustin Trapenard enchaîne : « Lorsque vous bloquez sur un texte, vous appelez Orelsan… » Le chanteur explique : « Au sein de la musique francophone je trouve que c’est un de ceux qui écrit le mieux. C’est vrai que c’est un peu dur de dire ça mais je le pense. Il creuse, il va chercher tout ce qui lui passe par la tête sur le sujet et c’est en travaillant qu’on arrive à des belles choses. » Les deux chanteurs ont déjà travaillé ensemble à plusieurs reprises, notamment sur le dernier album de Stromae « Racine carrée » mais ils ont aussi collaboré pour des chansons proposées par Orelsan comme la très connue « La pluie ». Le duo s’est à nouveau rassemblé pour plusieurs chansons présentes sur le nouvel album du chanteur belge, « Multitudes » qui sort le 4 mars 2022.

Le chanteur conclut avec cette phrase quand on lui demande « ce qui marche » dans sa musique : « Marcher pour moi c’est réunir les gens. »