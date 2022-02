Un policier sauve un chien d’une voiture en feu

La scène a eu lieu le 22 janvier dernier. Alerté qu’un véhicule avait pris feu, l’officier de police est intervenu très rapidement, presque immédiatement, sur les lieux de l’incident. Grâce à la caméra embarquée de l’officier, positionnée au niveau de son torse, toute la scène de sauvetage du chien a été filmée. On y voit le policier s’approcher de la voiture prise par les flammes et la fumée. À côté se trouve le propriétaire qui explique au policier que son chien est enfermé à l’intérieur du véhicule.

« J’ai aussitôt sorti ma matraque télescopique et j’ai brisé plusieurs vitres, d’où s’échappait une épaisse fumée noire », a expliqué Michael Gregorek aux médias locaux. En effet, sur les images on voit le policier s’y reprendre à plusieurs fois avant de voir la tête du chien apparaître. Visiblement coincé au niveau du coffre, celui-ci semble très paniqué. On voit son maître essayer tant bien que mal de l’attraper et de l’extirper de l’incendie mais la chaleur l’en empêche.

« J’ai pris tout de suite le relais », raconte le policier. « Malgré le danger lié à la fumée et au feu, rien d’autre n’avait vraiment d’importance à ce moment-là, à part faire sortir Hank de la voiture. » L’ami fidèle a finalement pu être sorti sain et sauf du véhicule en feu grâce au policier. L’agent a été félicité et récompensé pour son acte de bravoure. Une vidéo en son honneur a été publiée sur la page Facebook du shérif local.