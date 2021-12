À Liège, un chien retrouve son maître après 10 ans

Voilà 10 ans que Blaise, un Border Collie croisé était perdu, c’est-à-dire à peu près une éternité pour un chien. Le propriétaire a réussi à retrouver son chien âgé aujourd’hui de 16 ans grâce aux services de la Société Royale Protectrice des Animaux (SRPA). L’ASBL a expliqué qu’un homme avait retrouvé un chien errant et leur a amené. « Le 29 novembre dernier, nous avons reçu un appel pour un chien trouvé sur le site d’une usine, complètement perdu et tremblotant. Notre chauffeur s’est rendu sur place et l’a ramené au refuge » explique la SRPA.

L’ASBL a vérifié l’identité du chien espérant trouver une puce. Il s’avère que le chien était bien enregistré dans les registres : « Blaise avait d’ailleurs été adopté au refuge de Liège en 2006 » ajoute la SRPA. Les informations concernant le propriétaire n’étaient cependant pas à jour, notamment le numéro de téléphone. C’est donc par lettre que le propriétaire du chien a appris que son animal avait finalement été retrouvé.