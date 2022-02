La relation de quatre ans entre Laurent Ruquier et l’influenceur Hugo Manos officialisée

Alors qu’on les avait déjà vus ensemble à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, Hugo Manos, coach sportif de 33 ans a donné des détails concernant sa relation avec Laurent Ruquier à Matthieu Delormeau. Ce dernier a explicitement demandé à l’influenceur, qui compte près de 55.000 abonnés sur Instagram, quelle relation il entretenait avec le célèbre présentateur. Et celui-ci a simplement répondu : « Il faut regarder un peu les magazines, il y a écrit partout : « Laurent Ruquier et son compagnon Hugo Manos », donc en fait ce n’est pas vraiment une exclu. Ça fait quatre ans que nous vivons ensemble. Je suis très heureux. » Le sportif fait référence aux diverses publications concernant son couples parues dans la presse people.

Si le coach sportif a l’habitude des réseaux sociaux où il se montre volontiers dans des vidéos et clichés publiés régulièrement, ce n’est pas le cas de Laurent Ruquier. Le présentateur de 58 ans fait malgré tout l’effort d’apparaître dans certaines vidéos TikTok de son compagnon. Hugo explique qu’« Il le fait parce qu’il voit que ça me fait plaisir, que c’est quelqu’un de généreux et qu’il m’aime. Et il n’aime pas du tout exposer sa vie privée contrairement à moi », a ajouté celui qui avait été un parrain des « Anges de la téléréalité », lors de la saison 9, en 2017, à la place de Fabrice Sopoglian.