Squeezie confirme s’être éloigné du Youtubeur Cyprien mais refuse d’en faire une «affaire publique»

Dans une vidéo « Foire aux Questions » postée le 13 février, Cyprien répond à de nombreuses questions dont à l’une qui aborde sa relation avec Squeezie. Le Youtubeur explique avoir été « enlevé de la vie » de son ancien acolyte. « Depuis deux ans et demi, Lucas – le vrai prénom de Squeezie – m’a enlevé de sa vie », explique-t-il et précise que cette séparation n’était pas de son choix.

Cyprien et Squeezie ont tenu, en plus de leurs chaînes respectives, une autre chaîne de vidéos gaming, « Bigorneaux et Coquillages ». Cette dernière était suivie par plus de 6 millions d’abonnés et s’est arrêtée il y a deux ans désormais.

« Je pense qu’il voulait évoluer sans m’avoir dans son entourage. C’est ce qu’il a fait », ajoute Cyprien et confie avoir « du mal à encaisser ». Il n’a pourtant pas précisé les raisons de cet éloignement.

De son côté, Squeezie s’est exprimé sur Twitter. Dans son post, il explique s’être effectivement éloigné de Cyprien, « pour des raisons qui (lui) appartiennent ». S’il se déclare attristé par la situation, il précise ne pas vouloir en faire une affaire publique et regrette que les « discussions privées de l’année dernières n’aient pas suffi à apaiser les choses ».