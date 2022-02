Jean-Claude Van Damme annonce le dernier film de sa carrière

Dans le film, Jean-Claude Van Damme se met en scène comme étant totalement amnésique après un accident sur la voie publique. Son nom ne lui dit alors plus rien et personne ne le reconnaît. Pour retrouver la mémoire, il va alors se lancer dans une quête. Acteur et kickboxeur, JCVD part à la recherche de ses anciens adversaires parmi sa filmographie. C’est donc dans plusieurs combats qu’il va affronter Dolph Lundgren (Andrew Scott dans « Universal Soldier »), Bolo Yeung (Moon dans « Double Impact ») ou bien encore Michel Qissi, (Tong Po dans « Kickboxer »).

« Je voulais quitter le devant de la scène avec une revisite de ma carrière, en commençant par le film Bloodsport, grâce auquel j’ai commencé à devenir célèbre. Nous allons apporter des éléments réels de ma vraie vie et de ce qui m’est arrivé. Je suis venu de Belgique, j’ai fait tout ce chemin jusqu’à Hollywood. J’ai réussi, j’ai échoué, je suis revenu » a-t-il confié à Deadline.

Une partie des tournages devrait avoir lieu à Paris, notamment dans les catacombes sous l’Opéra Garnier, selon le producteur et réalisateur, Jeremy Zag.

Se concentrer sur sa famille

L’acteur a décidé de prendre sa retraite pour se concentrer sur sa famille. Dans son interview, il détaille d’ailleurs ses projets : « J’annule tout pour me remettre en forme, et après ce film, j’ai acheté un petit bateau. Pas un gros bateau, ce n’est pas pour moi, mais je veux faire le tour du monde, et me détendre. J’ai travaillé toute ma vie, j’ai vécu dans des hôtels pendant 30 ans (…) Je veux me détendre et profiter de ma vie et de ma famille, car la vie passe vite » a-t-il ainsi déclaré.