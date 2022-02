Tir mortel d’Alec Baldwin: la famille de la victime produit une reconstitution 3D de l’accident (vidéo)

Quatre mois après le drame, l’enquête avance et la famille de la victime est en train de constituer un dossier contre les responsables de l’accident mortel. Après avoir annoncé porter plainte contre l’acteur Alec Baldwin, les avocats de la famille ont aussi fait parvenir au dossier, une reconstitution en 3D du plateau de tournage et du moment de l’accident.

Le 21 octobre 2021, Halyna Hutchins, responsable de la photographie sur le tournage du film « Rust » a été tuée. Une balle est partie du revolver que tenait en main l’acteur Alec Baldwin, alors en préparation de la scène à tourner. L’arme ne devait pas se déclencher et devait seulement être chargée de balles factices or Halyna Hutchins a bien été touchée à cause d’une vraie balle.

La vidéo s’intitule « Killing of Halyna Hutchins on the set of Rust ». Cinq personnes sont présentes sur le plateau dont Alec Baldwin, les autres membres de l’équipe de tournage et Halyna Hutchins.

En deux temps dans la vidéo, Alec Baldwin se voit remettre le pistolet qu’il met dans sa veste puis va s’asseoir sur l’un des bancs de la chapelle dans laquelle a lieu le tournage. Ensuite, un autre plan de la vidéo montre l’équipe de tournage derrière une caméra. Soudain, Alec Baldwin sort son arme et tire. Halyna Hutchins est touchée et posée au sol. Le réalisateur, Joel Souza est lui aussi touché.

Les parents d’Halyna Hutchins dénoncent un comportement dangereux de la part de l’acteur. Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le mardi 15 février, la famille d’Halyna Hutchins dénonce aussi les mesures d’économies qui ont été prises sur le tournage et qui ont mené à la mort de leur fille.

Selon les avocats de la famille, pas moins de 15 critères mis en place pour assurer la sécurité sur les tournages, ont été ignorés. L’arme opérationnelle aurait dû être remplacée par une arme factice étant donné que l’équipe était occupée à faire des réglages et qu’il n’y avait personne de qualifié à manipuler les armes, présent sur les lieux.