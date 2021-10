Le photographe qui a vu Alec Baldwin témoigne: «Il était bouleversé»

Ce sont les seules images que l’on a d’Alec Baldwin après l’accident survenu sur le tournage du western « Rust », et elles ont fait le tour du monde. Prises par Jim Weber, elles montrent un Alec Baldwin dévasté après avoir tiré – avec une arme censée être chargée à blanc – sur le réalisateur du film et la directrice de la photographie, cette dernière étant touchée mortellement.

Le photographe du Santa Fe New Mexican a confié sur BFMTV samedi qu’il était tombé sur Alec Baldwin un peu par hasard, alors qu’il s’était rendu sur place avec une journaliste après avoir reçu des informations sur le drame. « Il y avait un parking vide, devant le bureau du shérif, au début je ne pensais pas qu’on le verrait », a expliqué Jim Weber, avant de raconter qu’il avait assisté à un moment particulier poignant lorsqu’Alec Baldwin était finalement apparu. « Il avait l’air vraiment perturbé. Il marchait vers un champ, comme pour être seul, la tête baissée. C’était triste et émouvant. Ça se voyait qu’il était bouleversé », a confié le photographe, expliquant que l’acteur parlait au téléphone quasiment tout le temps qu’il l’a vu. « J’ai l’impression qu’il pleurait ».

Pour rappel, Alec Baldwin a « déchargé une arme utilisée pour le tournage » de « Rust », censée être chargée à blanc, et a touché mortellement Halyna Hutchins et blessé sérieusement le réalisateur du film Joel Souza. Actuellement, les circonstances de ce tir mortel restent encore floues, car personne ne sait comment une balle réelle a pu être oubliée dans le canon du revolver. Il semblerait en plus que cette arme ait déjà connu deux problèmes au cours du tournage avant l’accident dramatique que l’on connaît. Y a-t-il eu des manquements en termes de sécurité ? L’enquête le déterminera.