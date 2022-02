La Loterie Nationale cherche toujours le gagnant d’un million d’euros

Pour la personne manquante, elle a encore vingt semaines pour se signaler, soit jusqu’au 10 juin prochain, rapporte HLN. Les grands gagnant de cette édition ont été sélectionnés grâce à leur code gratuit « Mon bonus » présent sur le ticket et non part le tirage des cinq numéros gagnants et des deux étoiles.

L’un des grands gagnants de l’édition « Shower of Millionaires » n’est toujours pas venu réclamer le million d’euros qu’il a remporté le mois dernier. Le 21 janvier dernier, huit Belges ont remporté un million d’euros mais seulement sept d’entre eux se sont présentés pour se récupérer leur prix. La porte-parole de la Loterie Nationale, Joke Vermoere appelle tous ceux qui ont participé au tirage du 21 janvier à vérifier de nouveau les codes correspondants à leur ticket.

Le code bonus révélé

Pour la première fois, la Loterie Nationale a d’ailleurs décidé de dévoiler le code en question : BHNV30470. La porte-parole explique les conditions pour venir réclamer le prix : « Avec ce code, vous pouvez collecter un million d’euros auprès de nous mais vous devez avoir le ticket gagnant avec vous ». Elle a aussi précisé que le joueur en question avait joué pour 2,5 euros. « Cela signifie qu’il ou elle a joué pour une combinaison et a obtenu un code bonus » précise Joke Vermoere.

Pour vérifier votre ticket, il est possible de se référer au QR code présent en bas du ticket. « Vous pouvez simplement vérifier chez vous si vous avez gagné avec la fonction de numérisation de l’application de la Loterie Nationale. Vous pouvez voir s’il s’agit d’un ticket gagnant ou non pour le jeu principal et pour tout tirage supplémentaire. Vous pouvez également vérifier cela dans le marchand de journaux ».

Pour ce qui est des sept Belges déjà connu, il s’agit de quatre femmes et de trois hommes, tous âgés de plus de 40 ans. Deux d’entre eux viennent de la province du Hainaut, deux d’Anvers, un du Limbourg, un de Flandre-Orientale et un de Flandre-Occidentale.

Pas la première fois

Il est déjà arrivé plusieurs fois qu’un gagnant de la Loterie Nationale ne se présente pas. L’an dernier, il avait fallu attendre deux semaines pour que le gagnant vienne réclamer son gain, c’était un couple flamand parti en vacances. Dans le cas où la personne désignée ne se présente pas, alors l’argent n’est pas perdu pour tout le monde. « Si un gagnant ne vient pas récupérer l’argent, l’argent doit revenir à tous les joueurs de loto et il va dans un fonds de cagnotte pour alimenter des tirages supplémentaires » explique Joke Vermoere. C’est notamment ce qu’il s’est passé lundi dernier avec un tirage supplémentaire avec un jackpot de 3 millions d’euros.